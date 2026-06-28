Москва28 июн Вести.Праздник выпускников "Алые паруса", ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге, отсылает к одноименной повести писателя Александра Грина. В этом смысле корабль с алыми парусами символизирует обретение счастья. Об этом заявил "ИС Вести" один из выпускников.

Согласно повести, капитан Артур Грей воплотил мечту Ассоль, приехав к ней в образе принца на корабле под алыми парусами. Название праздника "Алые паруса" отсылает к этому фрагменту, отметил выпускник.

Грей искал свою Ассоль и путешествовал на корабле под алыми парусами. И когда он ее нашел, он обрел счастье. Я считаю, что "Алые паруса" символизируют нахождение счастья сказал юноша

Для многих молодых людей символический проход корабля также знаменует переход во взрослую жизнь.