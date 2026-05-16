Аферисты выманивают у туристов на Бали по €100 за бесплатные анкеты

Туристов на Бали предупредили о мошенничестве с анкетой на въезд Аферисты выманивают у туристов на Бали по €100 за бесплатные анкеты

Москва16 мая Вести.Ассоциация отелей и ресторанов острова Бали предупредила туристов о мошеннических сайтах, которые пытаются взять с иностранцев до 100 евро за заполнение бесплатной онлайн-анкеты для въезда в Индонезию.

Речь идет об электронной форме прибытия, которую путешественники обязаны заполнить перед поездкой на сайте иммиграции Индонезии.

Туристам необходимо внимательно проверять сайты и использовать только официальные платформы властей рассказали РИА Новости представители ассоциации

Собеседники агентства уточнили, что мошенники создают поддельные сайты, выдавая платные услуги за обязательный государственный сервис. В организации напомнили, что анкету можно заполнить не ранее чем за 72 часа до въезда. После этого турист получает QR-код.

Виза по прибытии или электронная виза для большинства иностранцев оформляется отдельно и остается платной.

Ранее стало известно, почему россияне стали отменять невозвратные поездки на Бали.