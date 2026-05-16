Москва16 маяВести.Ассоциация отелей и ресторанов острова Бали предупредила туристов о мошеннических сайтах, которые пытаются взять с иностранцев до 100 евро за заполнение бесплатной онлайн-анкеты для въезда в Индонезию.
Речь идет об электронной форме прибытия, которую путешественники обязаны заполнить перед поездкой на сайте иммиграции Индонезии.
Туристам необходимо внимательно проверять сайты и использовать только официальные платформы властейрассказали РИА Новости представители ассоциации
Собеседники агентства уточнили, что мошенники создают поддельные сайты, выдавая платные услуги за обязательный государственный сервис. В организации напомнили, что анкету можно заполнить не ранее чем за 72 часа до въезда. После этого турист получает QR-код.
Виза по прибытии или электронная виза для большинства иностранцев оформляется отдельно и остается платной.
