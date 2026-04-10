Губернатор Бали сообщил о ликвидации русских и украинских "деревень" на острове

Москва10 апр Вести.Русские и украинские "деревни" упразднили на Бали, заявил в разговоре с РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер.

По его словам, на индонезийский остров стали приезжать много туристов из России и с Украины, но потом они начали "инвестировать, открывать бизнес". Обосновавшись на Бали, они осели в определенных районах. В связи с этим и появились термины – русская "деревня" и украинская.

Как отметил губернатор такая практика противоречит принципам регулирования и культурной политики Бали. Поэтому он распорядился устранить подобные явления на острове.

После того как такие нарушения были пресечены и по ним были приняты правовые меры, сейчас этого уже нет. Больше нет ни русской деревни, ни украинской деревни приводит агентство слова Костера

Ранее сообщалось, что на Бали за последние годы сформировались русская бизнес-среда и "русская экономика" с ежегодным многомиллионным долларовым оборотом.