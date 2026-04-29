Макрон и Шольц призывали Зеленского к капитуляции в начале СВО

Зеленский критиковал Макрона и Шольца за призывы к капитуляции Макрон и Шольц призывали Зеленского к капитуляции в начале СВО

Москва29 апр Вести.Немецкие журналисты Оливер Шрём и Ульрих Тиле пишут в своей книге "Подрыв" о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский жаловался на президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего канцлера Германии Олафа Шольца за призывы к капитуляции, сообщает РИА Новости.

Зеленский высказывал свои жалобы бывшему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.

Матеуш, ты не мог бы сказать этим двум типам, чтобы они перестали призывать меня к капитуляции? приводят авторы книги цитату из разговора Зеленского с Моравецким

Макрон и Шольц с раздражением отвечали на предложения увеличить объем и скорость поставок тяжелых вооружений киевскому режиму.

Между тем в МИД назвали страны, которые пытаются сорвать переговоры по украинскому урегулированию. В этот список вошла Франция и другие европейские страны.