Москва22 мая Вести.Никто не хочет, чтобы Армения выходила из ЕАЭС, в том числе так заявляет ее руководство. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе визита российской делегации в Ашхабад.

Так он ответил на вопрос, выходит ли Армения из СНГ или ЕАЭС.

Вы знаете, ситуация очень такая странная, нетривиальная, потому что никто не хочет, чтобы Армения выходила из ЕАЭС, и руководители Армении тоже заявляют, что они не хотят выходить из ЕАЭС отметил Оверчук

Он добавил, что РФ хотела бы, чтобы Армения оставалась в ЕАЭС.

Мы за то, чтобы Армения оставалась в ЕАЭС и процветала, и развивалась дальше теми же темпами, как это они делали все последние годы, пока были в ЕАЭС сказал вице-премьер

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не сможет рассмотреть вопрос выхода Армении из организации без соответствующей заявки со стороны Еревана. По словам дипломата, пока Армения не заявляла о подобном намерении, вопрос о выходе страны из ЕАЭС обсуждаться не может.