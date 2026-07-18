Москва18 июл Вести.Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали гражданский объект в Тамбовской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Мирошник указал на отсутствие военных целей рядом с местом террористической атаки украинской армии.

Нацисты осознанно нанесли удар по гражданскому объекту написал он

Рано утром 18 июля боевики ВСУ с применением БПЛА ударили по логистическим центрам WB в Котовске и подмосковной Электростали. В результате киевской агрессии в Котовске погибли 7 человек, еще 25 пострадали, в Подмосковье пострадали 26 мирных граждан. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела о терактах.