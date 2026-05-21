Стратегия провалилась: в ФРГ обеспокоились будущим антироссийского курса НАТО

Москва21 мая Вести.Сокращение американского военного присутствия в Европе может существенно ослабить антироссийскую политику НАТО, говорится в публикации немецкого журнала Junge Welt.

Обозреватель издания Арнольд Шельцель отметил, что в условиях отсутствия надежной внешней политики ситуация в военном планировании начинает быстро изменяться.

Если процесс вывода войск продолжится, стратегия против России и Китая окажется обреченной на провал сказано в статье

По мнению Шельцеля, молчание Берлина по вопросу об американском контингенте "имеет дальневосточный подтекст", связанный с тем, что президент США Дональд Трамп "передал Тайвань" председателю КНР Си Цзиньпину.

Поэтому, когда из Вашингтона поступают новости о том, что Германии вскоре придется смириться с сокращением численности американских войск на 5 тысяч человек, Польша будет напрасно ждать 4 тысяч (американских военных – прим. ред.), … одни буквально прыгают от радости, другие, например, в Берлине, хранят молчание говорится в материале

В конце апреля президент США Дональд Трамп анонсировал уменьшение численности военного контингента в Германии.

Позднее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы вывести из этой страны 5 тысяч военнослужащих в течение 6–12 месяцев.

Кроме того, глава Белого дома не исключил возможности сократить численность войск США в Италии и Испании.