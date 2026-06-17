Москва17 июн Вести.Статус Сингапура пора поменять, поскольку он за последние годы не проявлял активности в санкционных мероприятиях против России. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он особенно отметил приезд на саммит Россия-Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казань премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга, чья страна для России недружественная.

И если позволите, на фоне вот этого всего безобразия, очень кратко, завтра начинается саммит России-АСЕАН. Совсем другая история: 11 стран, 700 миллионов жителей, ВВП 10 триллионов долларов. Отношения с Россией уже существует 35 лет. Приезжают лидеры почти всех государств на уровне президентов или премьер-министров … И вот мне кажется, что российской дипломатии, может быть, уже пора начать действовать в духе "Разделяй-властвуй". И, может быть, как-то изменить статус Сингапура, поскольку за последние годы особой активности в санкционных этих мероприятиях не проявлял выразил свое мнение он

Ранее сообщалось, что в рамках саммита Россия-АСЕАН президент России Владимир Путин планирует провести десять международных двухсторонних встреч. Российский президент встретится с лидерами Таиланда, Лаоса, Сингапура, Камбоджи, Восточного Тимора, Филиппин, Вьетнама, Брунея-Даруссалама, Малайзии.