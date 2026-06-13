Токарь из Удмуртии рассказал, как от простого рабочего дослужился до Героя Труда Токарь Караваев: звание Героя Труда – достижение всего коллектива ЧМЗ

Москва13 июн Вести.Токарь Чепецкого механического завода (ЧМЗ) из города Глазов Андрей Караваев стал первым жителем Удмуртии, который получил звание Героя Труда. Мужчина отмечает: его достижение стало результатом работы большого коллектива ЧМЗ. Об этом он рассказал в документальном фильме Аркадия Мамонтова "Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд", сообщает ИС "Вести"

Звание Героя Труда, я считаю, что никак не моя личная награда. Есть, конечно, может, мой тоже вклад, но больше всего, я считаю, что это коллективная награда. Всего коллектива нашего цеха, всех наших рабочих, инженеров. Потому что, если бывают какие-то сложности, трудности в изготовлении, в работе, то мы решаем их вместе, добиваемся результата вместе. И, считаю, что весь наш завод, весь коллектив, весь наш цех заслужил эту награду сказал Караваев после награждения

По его словам, за десятилетия работы, а мужчина трудится на ЧМЗ порядка 40 лет, даже в трудные времена он не хотел покидать родной город и любимый завод.

Сбежать желания никакого не было, даже в 1990-е годы, когда не было особо работы, когда в квартирах было холодно, потому что у завода не было денег на отопление поделился он

Андрей Караваев подчеркивает, что Родина для рабочего человека – это оплот.

Для нас, для рабочих, это наш оплот. Мы на нее работаем, пытаемся ее развивать, двигать нашу Родину вперед, чтобы она была на передовых позициях. И Родина, конечно, это все-таки наша семья, наш дом, наш город, где мы живем отметил он

Караваев добавил, что и он сам загорелся стать токарем, когда увидел станок и понял, что на нем можно создавать разнообразные детали.

В детстве мы пошли на станцию юных техников с друзьями, там в одной из мастерских увидели токарный станок. Я к нему подошел, и меня удивило наличие всяких там штурвалов, рычагов, сама конструкция. И мне искренне захотелось научиться на нем работать. И когда я уже учился в старших классах, у нас появилось токарное дело вместо трудов, нас начали знакомить с профессией токаря, возили на завод "Химмаш", показывали, как работают токари. Мне это дело приглянулось, я решил посвятить себя профессии токаря. После 10 класса пошел обучаться в техническое училище на профессию, на ускоренные курсы, и потом попал на Чепецкий механический завод, где я в дальнейшем начал свою трудовую деятельность рассказал он

По мнению Героя Труда, привить любовь к рабочей специальности можно только лично демонстрируя молодежи достижения своей работы.

Надо конкретно показывать, как человек стоит у станка, как выходят из его рук готовые изделия, как из простой железяки, бесформенного куска металла выходят исключительно красивые готовые изделия добавил он

Торжественная церемония награждения Героев Труда и обладателей Госпремий состоялась накануне в Кремле.

Ранее токарь воронежского предприятия Анатолий Свиридов признался в комментарии ИС "Вести", что вручение президентом медали "Герой Труда Российской Федерации" ощущалось для него сном.