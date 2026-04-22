Минобороны: ВС РФ нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам ВСУ

Москва22 апр Вести.Вооруженные силы России за прошедшие сутки ударили по объектам транспортной, портовой и энергетической инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, были поражены места дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия говорится в заявлении

Ранее военкор Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин заявил, что ВСУ становится тяжелее удержаться в Константиновке, подразделения БПЛА отступают.