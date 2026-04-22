Москва22 апрВести.Вооруженные силы России за прошедшие сутки ударили по объектам транспортной, портовой и энергетической инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Кроме того, были поражены места дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
Нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действияговорится в заявлении
Ранее военкор Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин заявил, что ВСУ становится тяжелее удержаться в Константиновке, подразделения БПЛА отступают.