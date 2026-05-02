Белоусов: оборонный характер НАТО давно превратился в политический миф

Белоусов: оборонный характер НАТО стал политическим мифом Белоусов: оборонный характер НАТО давно превратился в политический миф

Москва2 мая Вести.Оборонный характер НАТО давно превратился в политический миф из-за участия блока в международных конфликтах, заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов в интервью ТАСС.

США, Франция и Британия приступили к ревизии положительных достижений в области ядерного разоружения, достигнутых за последние 50 лет, уточнил Белоусов.

Оборонный характер блока уже давно стал политическим мифом, это произошло в результате агрессии НАТО против Югославии, Ирака, Ливии и его моральной поддержки авантюрной антииранской кампании Израиля и США приводит ТАСС слова Белоусова

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что контроль над вооружениями умирает, некоторые страны бряцают ядерным оружием, поэтому необходимо немедленно приступить к ядерному разоружению.