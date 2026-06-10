В Польше выступили против передачи Киеву денег из Фонда мира ЕС

"Это наши деньги": Польша против участия Фонда мира ЕС в финансировании Киева В Польше выступили против передачи Киеву денег из Фонда мира ЕС

Москва10 июн Вести.Польша против того, чтобы Украине передавали средства, выделенные Фондом мира Евросоюза (ЕС). Об этом заявил замглавы Минобороны страны Цезарий Томчик в эфире радиостанции RMF FM.

Речь идет о перечислении всех либо части средств из разблокированных 6,6 млрд евро.

Эти деньги – это наши деньги заявил Томчик

Замминистра обороны добавил, что Варшава будет до последнего бороться за 500 млн евро, которые причитаются ей из общей суммы.

Радиостанция со ссылкой на неназванного дипломата в свою очередь обратила внимание на то, что аналогичной позиции придерживается и Словакия. Отмечается, что Варшава и Братислава одни из первых начали поставлять оружие Киеву, их так называемая помощь уже зачтена и "компенсация за нее готова к выплате". Поэтому обе страны не согласны на сокращение выплат, которого добиваются государства, начавшие поддерживать Украину позже.