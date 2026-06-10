Москва10 июнВести.Польша против того, чтобы Украине передавали средства, выделенные Фондом мира Евросоюза (ЕС). Об этом заявил замглавы Минобороны страны Цезарий Томчик в эфире радиостанции RMF FM.
Речь идет о перечислении всех либо части средств из разблокированных 6,6 млрд евро.
Эти деньги – это наши деньгизаявил Томчик
Замминистра обороны добавил, что Варшава будет до последнего бороться за 500 млн евро, которые причитаются ей из общей суммы.
Радиостанция со ссылкой на неназванного дипломата в свою очередь обратила внимание на то, что аналогичной позиции придерживается и Словакия. Отмечается, что Варшава и Братислава одни из первых начали поставлять оружие Киеву, их так называемая помощь уже зачтена и "компенсация за нее готова к выплате". Поэтому обе страны не согласны на сокращение выплат, которого добиваются государства, начавшие поддерживать Украину позже.