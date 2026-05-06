В США призвали Зеленского не пересекать "определенную черту" Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленскому конец в случае срыва парада в Москве 9 мая

Москва6 мая Вести.Угрожая сорвать парад в Москве на День Победы лидер киевского режима Владимир Зеленский обрекает себя и Украину на гибель. Об этом заявил офицер ЦРУ в отставке Ларри Джонсон.

Он отметил, что для Зеленского крайне нежелательно пересекать "определенную черту" в отношении России.

Он [Зеленский] бы обеспечил себе скорую гибель. Он бы недолго продержался, если бы сделал это… Тогда русские больше не будут себя сдерживать сказал Джонсон, выступая в YouTube

Ранее Минобороны РФ заявило, что в случае попытки срыва киевским режимом празднования Дня Победы в Москве по центру Киева будет нанесен массивный ракетный удар, от которого РФ ранее воздерживалась из гуманитарных соображений.