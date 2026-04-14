Видеоархивы Мамонова представили к 75-летию со дня рождения музыканта

Москва14 апр Вести.На официальных каналах артиста, актера и музыканта Петра Мамонова появятся видеозаписи из архива его жены, сообщает ТАСС. 14 апреля одному из самых ярких героев российского музыкального авангарда могло бы исполниться 75 лет.

Мы рады объявить об открытии официальных видеоканалов Петра Мамонова на Rutube, а также других тематических интернет-ресурсах, где будут представлены видеоматериалы разных лет, начиная от ранних любительских видеозаписей его группы "Звуки Му" до съемки его сценических постановок спектаклей рассказала агентству представитель лейбла "Отделение Мамонова"

В частности, поклонники творчества артиста смогут увидеть полные версии спектаклей "Лысый брюнет", "Есть ли жизнь на Марсе", "Шоколадный Пушкин". В сети они появятся впервые.

Кроме того, жена Мамонова передала из семейного архива бытовые видеозарисовки, записи концертов и некоторые другие эксклюзивные материалы.