Фадееву передали госнаграду от Путина, которую он не мог забрать из-за болезни

Максим Фадеев несколько лет не мог забрать награду от Путина из-за болезни Фадееву передали госнаграду от Путина, которую он не мог забрать из-за болезни

Москва5 мая Вести.Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев в Telegram-канале сообщил, что спустя три года получил государственную награду, присвоенную ему указом президента России Владимира Путина.

Он объяснил, что не смог присутствовать на церемонии награждения ранее из-за состояния здоровья, а именно — агорафобии.

Продюсер напомнил, что в конце 2024 года ему было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

Награду мне недавно передали без публичного вручения написал Фадеев

Музыкант признался, что страдает от агорафобии, которая до сих пор не поддается полному контролю, и именно это расстройство не позволяло ему в течение трех лет принять награду лично.

Ранее Фадеев переписал почти все свое имущество на общую сумму более 2 миллиардов рублей на супругу и сына.