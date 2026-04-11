РИА Новости: концерт в Туле принесет Лепсу более 10 миллионов рублей

Москва11 апр Вести.Народный артист Григорий Лепс может заработать около 10,6 миллиона рублей на сольном концерте в Тульском государственном цирке. Выступление запланировано на 17 апреля 2026 года.

Такие данные приводит РИА Новости, изучив стоимость билетов. Места в дальнем ряду предлагают по цене от 3,5 тысячи рублей, а в VIP-партер зрители могут попасть за 16–20 тысяч рублей.

По подсчетам агентства, при полной заполняемости зала выручка от продажи билетов достигнет 10,6 миллиона рублей — без учета расходов на организация концерта.

Как ожидается, в Туле Лепс исполнит свои хиты — "Водопад" и "Самый лучший день", а также новые песни.

В марте Григорий Лепс рассказал, что хотел бы снова стать отцом. По словам артиста, он мечтает о сыне и дочери.