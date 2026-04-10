Москва10 апр Вести.Контейнеровоз класса Arc7 является революцией в арктическом судоходстве. Об этом ИС "Вести" заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

По его словам, "Росатом" планирует построить с китайским партнером пять контейнеровозов класса Arc7.

Arc7 – это фактически также революция, которая произошла в арктическом судоходстве после появления атомного ледокола. Потому, что традиционная модель, как ходит по Северному морскому пути судно: идет ледокол, за ним идет в канале, соответственно, грузовое судно. И здесь, конечно же, возникает серьезная проблема, что фактически увеличение объемов при такой модели требует строительства большого количества ледоколов, чтобы фактически под каждое грузовое судно, либо под небольшие караваны формировать такую модель. Arc7 судно может самостоятельно ходить во льдах. И это ключевое и фактическое отличие сказал Панов

Ранее специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики заявил, что преимущество Северного морского пути в том, что он пролегает вдоль всего шести стран.