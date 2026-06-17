СК РФ установит производителя БПЛА, который атаковал автобус в Брянской области Песков: следствие установит производителя дрона, атаковавшего автобус с детьми

Москва17 июн Вести.Следственный комитет РФ в рамках расследования установит страну-производителя беспилотника, который был использован ВСУ для атаки на автобус с детьми в Брянской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

Песков отметил, что российские сотрудники уже начали проводить следственные действия.

В ходе этих следственных действий будет определена страна происхождения этого дрона сказал он

При этом, по его словам, заказчик и исполнитель преступления уже не вызывают сомнений.

В среду беспилотник украинских боевиков атаковал автобус, в котором белорусские юные футболисты направлялись на отдых в Геленджик. В результате атаки пострадали семь человек, включая пятерых детей. Женщина, сопровождавшая команду, погибла. У нее остались две дочери. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.