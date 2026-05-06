Люся Чеботина обвинила Любовь Успенскую в травле Певица Люся Чеботина обвинила Любовь Успенскую в буллинге

Москва6 мая Вести.Певица Люся Чеботина в своих соцсетях обвинила исполнительницу шансона Любовь Успенскую в попытках буллинга.

Ранее звезда шансона написала комментарий под одной из публикаций с Чеботиной, в котором неодобрительно отозвалась о певице и поделилась, что та ее "раздражает".

Люся, в свою очередь, удивилась такой агрессии.

Который год меня пытаются забуллить чужими руками. Пытаясь меня затравить фейковыми статьями, вбросами, вы меня только мотивируете становиться лучшей версией себя написала артистка

Ранее Любовь Успенская раскрыла, кого из исполнительниц считает своей преемницей на сцене.