На военном параде в Ереване продемонстрировали российские "Солнцепеки" и Су-30СМ

Москва28 мая Вести.В столице Армении состоялся военный парад, приуроченный к Дню Первой республики. В ходе торжественного марша, трансляцию которого вели местные телеканалы, была широко представлена российская боевая техника, стоящая на вооружении армянской армии.

Наземную и воздушную части парада украсили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", многоцелевые истребители Су-30СМ, зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ" и противотанковые ракетные комплексы "Корнет-М". Также зрителям продемонстрировали гаубицы "Д-30", вертолеты Ми-17В и штурмовики Су-25, получившие неофициальное название "Грачи".

Принимавший участие в мероприятии премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что главная задача вооруженных сил — защита суверенных рубежей страны.