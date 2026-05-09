Москва9 маяВести.Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

По словам российского лидера, он неоднократно обсуждал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопрос о вступлении Еревана в Евросоюз.

Несколько раз говорил и сейчас публично могу повторить: мы поддержим все, что выгодно армянскому народу

резюмировал президент России

Путин также предложил идею о проведении в Армении референдума по данной теме.

В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого такого интеллигентного и взаимовыгодного развода

пояснил Путин

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что курс на сближение с Западом, который выбрали армянские власти, вовлечет Ереван в антироссийскую линию Евросоюза.