Путин: Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу

Москва9 мая Вести.Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

По словам российского лидера, он неоднократно обсуждал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопрос о вступлении Еревана в Евросоюз.

Несколько раз говорил и сейчас публично могу повторить: мы поддержим все, что выгодно армянскому народу резюмировал президент России

Путин также предложил идею о проведении в Армении референдума по данной теме.

В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого такого интеллигентного и взаимовыгодного развода пояснил Путин

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что курс на сближение с Западом, который выбрали армянские власти, вовлечет Ереван в антироссийскую линию Евросоюза.