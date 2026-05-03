Диана Гурцкая обратилась к мужу в день его рождения: мой ангел

"Мой ангел": Диана Гурцкая показала фото с умершим мужем в день его рождения Диана Гурцкая обратилась к мужу в день его рождения: мой ангел

Москва3 мая Вести.Российская и грузинская певица, Народная артистка РФ Диана Гурцкая показала фотографии с умершим мужем в день его рождения. Кадры размещены в официальной группе исполнительницы в соцсети "Вконтакте".

В воскресенье, 3 мая, Петру Кучеренко исполнилось бы 49 лет. В публикации Диана Гурцкая обратилась к мужу.

Каждый мой день по-прежнему начинается и заканчивается тобой. Но сегодня ощущения особенные сказано, в частности, в посте

По словам певицы, она снова слышит "искренний смех" супруга и чувствует его "смущение от бесконечного потока поздравлений". Также певица написала, что продолжает благодарить Бога за появление Петра Кучеренко на свет.

Диана Гурцкая добавила, что теперь ее муж стал ближе с Богом, а семья по-прежнему учится "проживать этот чудесный весенний день" без него.

С днем рождения, мой ангел, мы тебя не подведем добавила артистка

Диана Гурцкая и Петр Кучеренко Фото: Диана Гурцкая | Официальная группа / ВКонтакте

Диана Гурцкая и Петр Кучеренко Фото: Диана Гурцкая | Официальная группа / ВКонтакте

Певица Диана Гурцкая и юрист Петр Кучеренко поженились в сентябре 2005 года. В июне 2007-го у них родился сын Константин. 20 мая 2023 года Петр Кучеренко, который тогда занимал пост заместителя министра науки и высшего образования РФ, умер после того, как плохо почувствовал себя в самолете после командировки на Кубу.