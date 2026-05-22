В Омской области школьницу судят за отмывание денег В Омской области судят 17‑летнюю дроппершу — она перевела больше 170 тысяч

Москва22 мая Вести.В Омской области в суд передано дело против 17‑летней школьницы — ученицы десятого класса. Девушку обвиняют в том, что она помогала мошенникам отмывать деньги, сообщает прокуратура Павлоградского района Омской области.

Школьница наткнулась в мессенджере на рекламу лёгкого заработка. Неизвестные люди предложили ей за деньги переводить средства с одного счёта на другой — то есть выступать в роли "дроппера" - человека, который использует свои банковские счета для пересылки незаконно полученных денег: так мошенники пытаются скрыть следы преступлений.

Всего по указанию неизвестных лиц она осуществила три перевода на общую сумму свыше 170 тыс. рублей уточняется в сообщении ведомства

Ответственность за данное преступление наступает с шестнадцати лет, санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, а также конфискацию доходов, полученных преступным путём.

Уголовное дело прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу.