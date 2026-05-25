Водитель BMW сбил двоих студентов у здания МИРЭА в Москве В Москве автомобиль BMW сбил двоих студентов у корпуса МИРЭА

Москва25 мая Вести.В Москве у корпуса Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) произошло ДТП, в результате которого пострадали двое студентов. Об этом канал Life News написал в MAX.

Согласно сообщению, водитель BMW наехал на молодых людей днем в понедельник, 25 мая.

Авария случилась днем на улице Стромынка. Зумер не справился с управлением и наехал на парней, стоявших неподалеку от университета говорится в публикации

Студентов отбросило при ударе, но серьезных травм они не получили, отделавшись ссадинами и ушибами. У одного из них был поврежден ноутбук, но водитель, по словам парня, пообещал заплатить сто тысяч в качестве возмещения ущерба.

Виновник происшествия, как отмечается в публикации, сильно нервничал из-за аварии. Причиной ДТП, по его словам, стала мокрая дорога, из-за которой автомобиль занесло. Парень получил права только два дня назад и заявил, что купит новые, если их заберут.