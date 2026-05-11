На Кутузовском проспекте в Москве в ДТП с тремя автомобилями пострадал человек

Стали известны подробности ДТП с тремя авто на Кутузовском проспекте Москвы На Кутузовском проспекте в Москве в ДТП с тремя автомобилями пострадал человек

Москва11 мая Вести.На Кутузовском проспекте в Москве водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами, передает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

Ранее сегодня сообщалось о ДТП с несколькими автомобилями на Кутузовском проспекте столицы.

В результате дорожной аварии пострадал один человек говорится в публикации

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, подробности о состоянии пострадавшего на данный момент не приводятся.