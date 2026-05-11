Москва11 маяВести.На Кутузовском проспекте в Москве водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами, передает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.
Ранее сегодня сообщалось о ДТП с несколькими автомобилями на Кутузовском проспекте столицы.
В результате дорожной аварии пострадал один человекговорится в публикации
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, подробности о состоянии пострадавшего на данный момент не приводятся.