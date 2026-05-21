Лихач, устроивший массовое ДТП в Нижнем Новгороде, собрал 161 штраф за год

Москва21 мая Вести.У виновника ДТП в центре Нижнего Новгорода был обнаружен 161 штраф на общую сумму в 720 000 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, эта сумма была собрана им за 2025 год.

В отношении данного водителя составлен 161 административный материал на общую сумму 719 тысяч рублей говорится в тексте

Уточняется, что 51 из них был составлен за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

В четверг, 21 мая, 21-летний лихач не справился с управлением кабриолетом Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу и врезался в Kia. Та, в свою очередь, столкнулась с Nissan.

На виновника ДТП составили 4 протокола.