В Нижнем Новгороде мужчина повредил машины, прыгая по ним на парковке

Москва11 апр Вести.В Нижнем Новгороде правоохранители задержали мужчину, который прыгал по машинам на парковке. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в результате его действий повреждения получили шесть автомобилей.

Инцидент произошел 10 апреля, в пятницу, на улице Лескова. В полицию обратилась одна из местных жительниц.

Полицейские задержали мужчину, повредившего 6 автомобилей в Автозаводском районе… В отношении него составлен протокол по ст. 20.1 (Мелкое хулиганство) КоАП РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Нарушитель – мужчина 1991 года рождения. Специалисты оценивают размер ущерба.