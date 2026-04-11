Москва11 апр Вести.С начала марта по 10 апреля на побережье Краснодарского края от Тамани до Сириуса найдены 132 погибших дельфина, сообщается в Telegram-канале центра спасения дельфинов "Дельфа".

В организации отметили, что сезон выбросов китообразных наступает каждый год. Наиболее вероятная причина повышенной смертности в эти месяцы - прилов (случайная гибель в рыболовных сетях).

С начала марта по 10 апреля мы зафиксировали 132 погибшие особи на побережье от Тамани до Сириуса: 50 дельфинов в марте, 82 - только с 1 по 10 апреля отмечается в сообщении

Больше всего погибших китообразных было найдено в районе Новороссийска.

Явные признаки того, что дельфины погибли именно из-за рыболовных сетей (порезы, оторванные конечности, стертые плавники), были зафиксированы как минимум у 23 китообразных. Однако специалисты отмечают, что в реальности эта цифра может быть гораздо выше.

В центре отметили, что весной идет интенсивный вылов камбалы, а камбальные сети наиболее опасные для дельфинов. Также в это время в акватории активно работают траулеры, которые тоже представляют опасность для дельфинов