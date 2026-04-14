На побережье Франции выбросило свыше 45 тысяч птиц тупиков за три месяца

Москва14 апр Вести.На атлантическом побережье Франции за последние три месяца вынесло на берег более 45 тысяч птиц тупиков, занесенных в Красную книгу.

Об этом сообщает местная радиостанция Ici со ссылкой на данные региональной "Лиги защиты птиц" (LPO).

Уточняется, что большая часть обнаруженных пернатых погибла, а выжившие особи находятся в крайне истощенном состоянии.

Руководитель профильного подразделения LPO Камиль Робер подчеркнул, что подобные инциденты для французского побережья являются исключительной редкостью, последний раз наблюдаемый в 2014 году.

Эксперт выразил мнение, что решающим фактором в текущей ситуации стали затяжные зимние штормы, которые способствовали массовому выносу тел на сушу.

Робер также пояснил, что в обычных условиях многие птицы, гибнущие в открытом море, остаются незамеченными, так как течения не всегда прибивают их к пляжам.

В свою очередь представители природоохранного движения Sea Shepherd указали на вероятность того, что реальное количество жертв может значительно превышать официальную статистику. Так, на каждого найденного на берегу тупика может приходиться до десяти особей, погибших в океане.

Причиной массового падежа специалисты называют аномально тяжелые погодные условия начала 2026 года. В этот период на регион обрушилась серия мощных штормов, включая циклоны Горетти, Кристин, Ингрид и Нильс, сопровождавшиеся ветром скоростью свыше 100 километров в час.

Орнитолог морской станции Конкарно Антуан Шаброль разъяснил, что экстремальные волнения на море лишили птиц возможности полноценно охотиться, в результате чего они погибли от голода.

Ранее на побережье Анапы нашли более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц.