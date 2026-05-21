Картаполов заявил о применении ВСУ в Донбассе запрещенных боеприпасов еще до СВО Картаполов: боевики ВСУ применяли в Донбассе запрещенные боеприпасы до СВО

Москва21 мая Вести.Формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали кассетные и фосфорные боеприпасы в Донбассе еще до начала Россией специальной военной операции (СВО).

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Они их с самого начала применяли и применяли их еще до начала специальной военной операции ... абсолютно ничего не стесняясь и ни на что не оглядываясь. Их западные кураторы, которые все рассказывают про демократию, про права человека, тогда еще ничего не видели в лице миссии ОБСЕ сказал законодатель в интервью ТАСС

Вместе с этим Картаполов отметил, что в настоящее время у ВСУ все меньше возможностей для использования запрещенного оружия.

Мы отслеживаем, где находятся подобного рода боеприпасы, и принимаем меры к тому, чтобы их до применения уничтожить пояснил депутат

О том, что украинские боевики при атаке на российские регионы используют запрещенные международными конвенциями боеприпасы, ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.