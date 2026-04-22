На Украине сообщили о панике и бегстве людей из Богодухова Харьковской области

Москва22 апр Вести.В городе Богодухове Харьковской области начались паника и массовое бегство людей, сообщили украинские СМИ.

Местные жители пожаловались журналистам, что сейчас в Богодухове не работает ни одна автозаправочная станция, город "обстреливают сутками подряд".

Оттуда массово выезжают люди, там началась паника пишут СМИ Украины

Ранее издание "Московский комсомолец" (МК) сообщило, что жители Западной Украины начали паниковать после массированных ударов российских беспилотников по городам их региона и Киеву, которые продолжались почти сутки.

В связи с этим главе киевского режима Владимиру Зеленскому стали поступать неудобные вопросы от глав западноукраинских населенных пунктов.