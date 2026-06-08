Взрывы раздались после объявления воздушной тревоги в Харькове и Днепропетровске

Взрывы прозвучали в Харькове и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги Взрывы раздались после объявления воздушной тревоги в Харькове и Днепропетровске

Москва8 июн Вести.Взрывы произошли в Харькове и Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги в ночь на понедельник, 8 июня. Об этом сообщило издание "Общественное".

По данным СМИ, после полуночи по московскому времени звуки взрывов раздались в Днепропетровске, а спустя примерно 40 минут - в Харькове.

В то же время была объявлена воздушная тревога в Киеве. Затем она распространилась на Черниговскую, Полтавскую, Николаевскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

Ранее сообщалось, что Одесса и Черноморск накануне попали под удар российских "Гераней": около 50 дронов-камикадзе нанесли удары по объектам портовой и военной инфраструктуры Украины.