Марочко: ВС России выжимают украинских военных из Озерного в ДНР

Москва14 апр Вести.Наступая на юго-востоке от села Озерное в Донецкой Народной Республике (ДНР), Вооруженные силы (ВС) России выжимают украинских военных из населенного пункта.

Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По информации эксперта, российские бойцы обходят Озерное вдоль реки Северский Донец, таким образом выдавливая Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села.

На данный момент подразделения ВС РФ закрепились в северной части окраин Озерного и вынуждают оппонента отступать из поселения на противоположный берег реки.

Ранее Российская армия освободила Яровую в ДНР.