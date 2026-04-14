Москва14 апрВести.Наступая на юго-востоке от села Озерное в Донецкой Народной Республике (ДНР), Вооруженные силы (ВС) России выжимают украинских военных из населенного пункта.
Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
По информации эксперта, российские бойцы обходят Озерное вдоль реки Северский Донец, таким образом выдавливая Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села.
На данный момент подразделения ВС РФ закрепились в северной части окраин Озерного и вынуждают оппонента отступать из поселения на противоположный берег реки.
Ранее Российская армия освободила Яровую в ДНР.