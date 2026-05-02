Москва2 маяВести.Танкисты группировки войск "Запад" вынуждены постоянно маневрировать на восточном берегу реки Оскол, чтобы оставаться незамеченными. Об этом рассказал ИС "Вести" командир танка с позывным Татарин.
Маневр применяют из-за протяженных лесопосадок, отметил Татарин.
Здесь, в основном, видите, лесополосы какие. Здесь в основном ограждения, поля же в основном. Сильно не спрячешься, поэтому приходится изворачиватьсяпояснил Татарин
Между тем Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимает попытки вернуть утраченные позиции, используя как мобилизованных, так и иностранных наемников.