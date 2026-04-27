Президент Сербии заявил, что еще не решил, поедет ли в Москву на День Победы

Вучич заявил, что еще не решил, поедет ли в Москву на День Победы Президент Сербии заявил, что еще не решил, поедет ли в Москву на День Победы

Москва27 апр Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока не принял решения, поедет ли на празднование Дня Победы в Москву 9 мая.

В интервью британскому журналисту Вучич сказал, что пока не решил, но он был в Москве в прошлом году, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что Кремль позже объявит, кто из зарубежных лидеров приедет на парад Победы в Москву.

На прошлом параде в Москве был Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо. И в этот раз, и в прошлый Прибалтика запретила словацкому премьеру пролет через свое воздушное пространство, но был найден другой маршрут.

Год назад в ЕС пригрозили, что тех политиков, кто осмелится прилететь в Москву, ждут последствия, на что Роберт Фицо сказал, что никто ему не может приказывать, куда он должен ехать, а куда не должен.