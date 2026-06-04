В ЛНР обнаружили бумаги, компрометирующие украинских чиновников Документы украинской военной администрации с грифом "секретно" обнаружены в ЛНР

Москва4 июн Вести.В Луганской Народной Республике (ЛНР) нашли документы с грифом "секретно" украинской Луганской областной военной администрации, а также бумаги, раскрывающие схемы украинских чиновников в подконтрольной Киеву Луганской области, сообщает источник РИА Новости.

В частности, найдены бумаги о внедрении в Луганской области псевдообразовательных программ для детей, а также документы о продаже лесоматериалов в Польшу.

Мы обнаружили в тайнике бумаги с грифом "секретно", которые явно должны были эвакуировать на украинскую сторону, а также блокноты с записями, расчетами, номерами телефонов и описанием схем, которые использовали местные чиновники приводит РИА Новости слова источника

Президент Владимир Путин заявил, что коррупция на Украине достигла таких масштабов, при которых руководство страны ворует буквально на всем. При этом элиты киевского режима, сами участвующие в различных схемам, покрывают коррупцию, подчеркнул Путин.