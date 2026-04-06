Арестован еще один соучастник нападения на Строгинском бульваре в Москве

Москва6 апр Вести.Под стражу заключен Аушев Эльдар Беасланович — 19-летний соучастник разбойного нападения на женщину на Строгинском бульваре в Москве. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).

По ходатайству следователей … еще одному фигуранту уголовного дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый частично признал вину в инкриминируемом преступлении говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Как добавили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Аушев арестован до 14 мая.

Расследование продолжается.

В середине марта в квартире жилого дома на Строгинском бульваре было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, а также взломанный сейф. По подозрению в убийстве был задержан 20-летний футболист Даниил Секач. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 162 УК РФ (разбой).

Как сообщалось, Секач под влиянием телефонных мошенников пришел в квартиру жилого дома с болгаркой, ломом и кувалдой. Он начал вскрывать сейф, а находившаяся в квартире 16-летняя девочка, тоже ставшая жертвой мошенников, пыталась задержать мать и не пустить ее внутрь. Однако женщина все равно вошла в квартиру, тогда фигурант напал на нее. От полученных ударов и ножевых ранений пострадавшая скончалась на месте, а нападавший вскрыл сейф, забрал оттуда деньги и ценности и выкинул их в окно, где украденное забрали его сообщники.

По подозрению в соучастии были задержаны 22-летняя москвичка Софья Никольская (она также стала жертвой мошенников, которые пригрозили ей расправой над родителями), 17-летний студент одного из столичных колледжей, а также еще двое "курьеров" (2005 и 2007 гг.р.), которые передали часть похищенного из квартиры имущества иным соучастникам.