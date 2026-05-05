Москва5 мая Вести.Пользователи мессенджера MAX получили доступ к функции расшифровки видеосообщений. Теперь можно перевести видеокружок в текст с помощью одного нажатия. Об этом ИС "Вести" сообщили в пресс-службе мессенджера.

Специальная иконка появляется рядом с видеосообщением. Функция доступна в последней версии приложения.

В процессе чтения текста пользователь сможет поставить видеокружок на паузу, возобновить его или воспроизвести повторно говорится в сообщении

Также предусмотрена функция расшифровки голосовых сообщений, которая уже доступна всем пользователям. Аудиодорожка переводится в текст после нажатия на соответствующую иконку.

В апреле количество сообщений, отправленных пользователями MAX, превысило 100 миллиардов. Также сообщалось, что в приложении уже зарегистрировано свыше 110 миллионов пользователей.