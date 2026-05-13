В ЛДПР выступили за повышение зарплаты медсестрам до 140% от средней по региону

Слуцкий предложил платить медсестрам на уровне до 140% от среднего заработка В ЛДПР выступили за повышение зарплаты медсестрам до 140% от средней по региону

Москва13 мая Вести.Зарплаты медсестер следует увеличить до уровня 130-140% от среднего показателя по региону. Соответствующее предложение лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на рассмотрение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

В обращении, которое есть в распоряжении ТАСС, Слуцкий также призвал повысить меры поддержки среднего медицинского персонала.

Прошу Вас … поддержать предложение ЛДПР о повышении уровня заработной платы медицинских сестер до 130-140% от средней зарплаты по региону, установлении справедливого размера доплат за совмещение, наставничество и сверхурочную работу, а также выработать меры … по совершенствованию условий труда и системы социальной поддержки работников среднего медицинского звена приводит агентство фрагмент письма

Слуцкий обратил внимание на дефицит в стране медицинских сестер, фельдшеров и акушеров, который, по словам законодателя, составляет почти 64 тысяч человек.

Инициативу поддержал председатель комитета Госдумы по охране здоровья, заместитель главы фракции ЛДПР Сергей Леонов. Он отметил, что в регионах укомплектованность штатов медсестер не превышает 70-80%, а в сельской местности ситуация еще более сложная.

Ранее первый замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил включить в число льготников по оплате коммунальных услуг россиян, чья зарплата лишь ненамного превышает МРОТ.