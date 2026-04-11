Москва11 апрВести.Житель Оренбурга взят под стражу по обвинению в хищении денег у бойцов спецоперации. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество".
В Оренбурге под стражу взят фигурант уголовного дела, обвиняемый в хищении денег у участников СВОсказано в канале ведомства в MAX
Следствие уверяет, что в 2024 году мужчина создал группировку для завладения деньгами бойцов СВО, их родственников и близких лиц. Хищения производились путем якобы оказания юридической помощи.
Совокупная сумма материального ущерба составила более 500 000 рублей.
Обвиняемый заключен под стражу до 6 июня 2026 года.