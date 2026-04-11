В Оренбурге арестовали еще одного фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО

Москва11 апр Вести.В Оренбурге под стражу заключен еще один фигурант уголовного дела о хищении денег у участников спецоперации. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Ранее в этот день был арестован создатель группировки, похищавшей деньги у бойцов СВО, их родственников и близких лиц. Хищения производились путем якобы оказания юридической помощи. Совокупная сумма материального ущерба составила более 500 000 рублей.

Еще один фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у участников СВО заключен под стражу на период расследования говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).