Москва30 апр Вести.Мошенники придумали новый способ обмана россиян – теперь они маскируются под представителей муниципальных органов, ТСЖ или общественных организаций и предлагают официально оформить участие в субботнике за определенную плату. Об этом РИА Новости рассказал член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Суть обмана заключается в том, что после перечисления денег "за оформление документов" или "страховку" мошенники исчезают, а жертва остается без средств и без реального подтверждения своего участия сказал он

В некоторых случаях, продолжил Курбаков, аферисты организуют фиктивные трудовые бригады, а людям объясняют, что они пришли на субботник.

Кроме того, мошенники могут подделывать документы о проведении субботников, чтобы получить доступ к выделяемым на благоустройство бюджетным средствам, рассказал юрист.