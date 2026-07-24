Москва24 июл Вести."Потерянный" пенсионный стаж можно восстановить, заявил юрист и вице‑президент Международной ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев в беседе с "Прайм".

По его словам, уменьшение выплат нередко связано с отсутствием в документах строки в трудовой книжке, пропавшей архивной справкой или ошибкой в сведениях о стаже, из‑за чего годы работы, служба в армии, уход за ребенком или инвалидом, северные периоды и другие особые условия могут не учитываться при расчете.

Хрулев рекомендовал сначала получить от Социального фонда письменное решение с указанием конкретного исключенного периода и основания отказа, а также запросить расчет пенсии и выписку из лицевого счета, поскольку устные пояснения у окна ничего не решают.

Он пояснил, что для подтверждения спорных периодов могут понадобиться архивная справка, приказы о приеме на работу, ведомости по зарплате, военный билет, свидетельство о рождении ребенка, справки об очном обучении или документы, подтверждающие особенности труда.

При этом Соцфонд вправе направлять запросы работодателю, его правопреемнику или в архив, и эту просьбу целесообразно сразу включать в заявление и фиксировать под входящим номером.

Юрист посоветовал прийти в Соцфонд с подготовленным пакетом документов, оформить заявление в двух экземплярах и на своем экземпляре получить дату и входящий номер; при необходимости он рекомендовал заручиться помощью специалиста‑юриста.

По его мнению, наиболее удобное время для визита — последняя суббота месяца, когда прием обычно менее загружен и можно ускорить процесс.

Ранее сообщалось, что перерасчет пенсии в РФ положен работающим пенсионерам, а также гражданам, которые продолжали трудовую деятельность в период действия заморозки индексации пенсий и впоследствии уволились.