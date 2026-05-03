Россиянам назвали ошибки, которые могут уменьшить размер пенсии Ошибки в учете трудового стажа могут стоить работнику части будущей пенсии

Москва3 мая Вести.Снизить размер будущей пенсии способны ошибки в учете трудового стажа, страховых взносов работодателя, неучтенные периоды службы в армии или получения пособия по безработице, сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего преподавателя кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяну Голубеву.

Трудовой стаж до 2002 года формирует стажевый коэффициент. При наличии 20 лет стажа у женщин и 25 у мужчин применяется коэффициент 0,55. Любые "выпадающие" периоды автоматически снижают базу расчета. Кроме того, не всегда учитываются периоды службы в армии, получения пособия по безработице или обучения отметила Голубева

По ее словам, трудовая пенсия рассчитывается исходя из уплаты работодателем взносов за сотрудника. Перебои в платежах, работа "в черную", без оформления, или ошибки при передаче данных в Соцфонд снижают размер будущих выплат.