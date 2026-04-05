Москва5 апр Вести.Россияне могут выявить возможные ошибки при назначении пенсии, проверив данные в личном кабинете Социального фонда или через портал "Госуслуги", а также сверив электронные сведения о стаже с записями, содержащимися в трудовой книжке. Об этом рассказала РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

Эксперт порекомендовала для обнаружения ошибок на регулярной основе проверять сведения в личном кабинете СФР либо на "Госуслугах".

Проверять данные ... (стаж, размер перечисленных страховых взносов и другие), а также сверять электронные данные о стаже с записями в трудовой книжке, договорами, справками о полученном доходе, военным билетом и другими документами сказала Кутарова

Если у пенсионера есть сомнения в правильности начисления пенсии, эксперт советует запросить в СФР копию решения о назначении пенсии с полным расчетом, а также выписку из индивидуального лицевого счета. После этого нужно сверить данные из фонда со своими документами.

В случае выявления неточностей Кутарова рекомендует подать в фонд письменное заявление с требованием провести проверку и перерасчет. При получении отказа эксперт советует обращаться в прокуратуру либо в судебные органы.

