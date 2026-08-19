Москва19 авгВести.В особняке уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь планировали сделать торговую галерею с предметами антиквариата из ее коллекции, сообщил РИА Новости продюсер Сергей Дворцов.
В особняке Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иноагентом. - Прим. ред.) планировалось сделать торговую галерею, потому что, насколько мне известно, в доме у Аллы Борисовны хранится очень много антиквариата - различная мебель и картинысказал он
Ранее адвокат назвал причины, почему замок Пугачевой в Грязи нельзя продать.