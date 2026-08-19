Продюсер Дворцов рассказал, что планировалось сделать в замке Пугачевой Продюсер Дворцов: в особняке Пугачевой планировалось сделать торговую галерею

Москва19 авг Вести.В особняке уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь планировали сделать торговую галерею с предметами антиквариата из ее коллекции, сообщил РИА Новости продюсер Сергей Дворцов.

В особняке Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иноагентом. - Прим. ред.) планировалось сделать торговую галерею, потому что, насколько мне известно, в доме у Аллы Борисовны хранится очень много антиквариата - различная мебель и картины сказал он

Ранее адвокат назвал причины, почему замок Пугачевой в Грязи нельзя продать.