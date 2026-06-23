Рябков: усилия "партии войны" не влияют на решимость РФ добиваться целей СВО Рябков: намерения Запада не влияют на решимость РФ добиться целей спецоперации

Москва23 июн Вести.Попытки "партии войны" в Брюсселе и Киеве перетянуть на свою сторону администрацию президента США Дональда Трампа не влияют на решимость России добиваться заявленных целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам замглавы МИД РФ, эти непрекращающиеся попытки начались буквально на второй день после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе 2025 года.

Это никоим образом не оказывает негативного воздействия на нашу решимость добиваться целей СВО и искать выход из ситуации в рамках, заданных в Анкоридже подчеркнул Рябков

Также замглавы МИД РФ заявил: России еще предстоит выяснить приверженность США договоренностям Анкориджа.