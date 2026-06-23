Москва23 июн Вести.России предстоит выяснить, насколько США привержены договоренностям, достигнутым на переговорах в Анкоридже, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ИС "Вести".

Замглавы МИД отметил, что несмотря на попытки Запада и Украины "перетянуть на свою сторону" президента США Дональда Трампа, Россия остается привержена курсу на достижение целей спецоперации.

Это никоим образом не оказывает негативного воздействия на нашу решимость добиваться целей СВО и искать выход из ситуации в рамках, заданных в Анкоридже. Насколько этому подходу на сегодня привержена администрация [президента США Дональда] Трампа, предстоит уточнить, выяснить, что и будет осуществляться по ходу дальнейших контактов с американскими партнерами. Но еще раз, на сегодня конкретного понимания, когда, где, на каком уровне [будут контакты], не имеется сказал Рябков

Он также подтвердил слова помощника президента Юрия Ушакова о том, что даты визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Россию пока не согласованы.

Ранее Ушаков заявил, что страны Европы в ходе саммита G7 попытались перебить договоренности, достигнутые в Анкоридже, чтобы продолжить войну до последнего украинца.