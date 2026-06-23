В МИД России заявили о попытках перетянуть Трампа на сторону Киева Рябков: РФ видит попытки Европы и Киева перетянуть Трампа на свою сторону

Москва23 июн Вести.В России наблюдают попытки "армии войны" в странах Запада склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Мы видим попытки, непрекращающиеся попытки, со стороны армии войны в европейских столицах, в Еврокомиссии и, разумеется, в Киеве, что называется, перетянуть на свою сторону администрацию Трампа. Это не новость. Все это в той или иной мере и с той или иной степенью результативности происходило буквально со второго дня после встречи президентов Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске. Мы к этому готовы сказал Рябков

При этом, отметил он, консультации по украинскому вопросу с США будут продолжаться.