Москва23 июнВести.В России наблюдают попытки "армии войны" в странах Запада склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Мы видим попытки, непрекращающиеся попытки, со стороны армии войны в европейских столицах, в Еврокомиссии и, разумеется, в Киеве, что называется, перетянуть на свою сторону администрацию Трампа. Это не новость. Все это в той или иной мере и с той или иной степенью результативности происходило буквально со второго дня после встречи президентов Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске. Мы к этому готовысказал Рябков
При этом, отметил он, консультации по украинскому вопросу с США будут продолжаться.