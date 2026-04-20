Эксперт Пикин заявил, что Индия и КНР – основные покупатели нефти РФ

Москва20 апр Вести.Индия и Китай являются основными покупателями российской нефти. Об этом ИС "Вести" заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, эти страны берут самые большие объемы.

Ключевые покупатели … — это Индия и Китай. Плюс сейчас есть страны, которые крайне заинтересованы, там Индонезия, Малайзия, там, допустим, Бангладеш, еще ряд стран, Вьетнам обсуждают это сказал Пикин

Ранее научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Соединенные Штаты продлили лицензию на продажу российской нефти, чтобы замедлить рост ее стоимости на фоне неурегулированного конфликта с Ираном.